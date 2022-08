Pezzella Lecce, l’acquisto è UFFICIALE: la conferma del club pugliese (Di giovedì 25 agosto 2022) Pezzella Lecce, arriva anche la conferma del club pugliese sull’affare. Il comunicato UFFICIALE sull’arrivo dell’esterno Giuseppe Pezzella sarà un nuovo giocatore del Lecce, che ne ha confermato l’acquisto con un comunicato UFFICIALE. IL COMUNICATO – «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Giuseppe Pezzella in serata sarà a Lecce per poi sottoporsi domani mattina alle visite mediche». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022), arriva anche ladelsull’affare. Il comunicatosull’arrivo dell’esterno Giuseppesarà un nuovo giocatore del, che ne hatocon un comunicato. IL COMUNICATO – «L’U.S.comunica che il calciatore Giuseppein serata sarà aper poi sottoporsi domani mattina alle visite mediche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialUSLecce : Il calciatore Giuseppe Pezzella in serata arriverà a Lecce e domani sosterrà le visite mediche - AlfredoPedulla : Giuseppe #Pezzella ha l’accordo con il #Lecce che oggi pomeriggio (ore 17) lo aspetta per le visite. Ma nella notte… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSLecce, domattina le visite mediche di #Umtiti e #Pezzella ???? - marco88lecce : RT @OfficialUSLecce: #Benvenuto a Lecce Giuseppe #Pezzella nella nostra Terra MagicA ???? #Salentoterramagica #avantilecce - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Lecce, Pezzella è arrivato in città -