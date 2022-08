Per Ponomarev i partigiani anti Putin sono dappertutto in Russia (Di giovedì 25 agosto 2022) La bomba che ha portato alla morte di Daria Dugina, figlia dell’ideologo e propagandista russo Aleksandr Dugin, sarebbe stata piazzata da un gruppo di partigiani russi che da pochi mesi ha cominciato la lotta armata contro Putin e si fa chiamare Esercito repubblicano nazionale. Lo ha rivelato in una intervista a Repubblica Ilya Ponomarev, politico russo in esilio a Kiev dopo aver votato alla Duma contro l’annessione della Crimea del 2014. «sono sicuro della loro responsabilità perché mi hanno mostrato le prove. Inoltre mi hanno informato dell’attacco prima che avvenisse. Dopo mi hanno mandato delle foto che possono essere state scattate soltanto dalla persona che ha materialmente eseguito l’operazione. Non posso pubblicarle perché c’è il rischio altissimo di rivelare troppo». Ponomarev ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 agosto 2022) La bomba che ha portato alla morte di Daria Dugina, figlia dell’ideologo e propagandista russo Aleksandr Dugin, sarebbe stata piazzata da un gruppo dirussi che da pochi mesi ha cominciato la lotta armata controe si fa chiamare Esercito repubblicano nazionale. Lo ha rivelato in una intervista a Repubblica Ilya, politico russo in esilio a Kiev dopo aver votato alla Duma contro l’annessione della Crimea del 2014. «sicuro della loro responsabilità perché mi hanno mostrato le prove. Inoltre mi hanno informato dell’attacco prima che avvenisse. Dopo mi hanno mandato delle foto che posessere state scattate soltanto dalla persona che ha materialmente eseguito l’operazione. Non posso pubblicarle perché c’è il rischio altissimo di rivelare troppo»....

