New York Times: “Rapporto sospetto tra Uefa e Paris Saint-Germain” (Di giovedì 25 agosto 2022) Nuova bomba sganciata dal New York Times. Secondo il quotidiano americano il Rapporto tra la Uefa e il Paris Saint-Germain sarebbe “sospetto”, poiché a Nyon avrebbero chiuso un occhio a favore dei francesi in più di un occasione. Un esempio sarebbe l’episodio dello scorso marzo quando, dopo l’eliminazione subita al Bernabeu contro il Real Madrid, Nasser Al Khelaifi e Leonardo andarono a protestare in modo aggressivo contro l’arbitro. In quel caso fu aperta un’indagine, rimasta nell’ombra per un po’; solo dopo alcuni mesi arrivò la sentenza, col solo Leonardo punito con un turno di squalifica. Anche un ex dirigente Uefa come Alex Phillips avrebbe avvallato tale tesi: “Hanno voluto trovare un momento tranquillo per seppellire la ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Nuova bomba sganciata dal New. Secondo il quotidiano americano iltra lae ilsarebbe “”, poiché a Nyon avrebbero chiuso un occhio a favore dei francesi in più di un occasione. Un esempio sarebbe l’episodio dello scorso marzo quando, dopo l’eliminazione subita al Bernabeu contro il Real Madrid, Nasser Al Khelaifi e Leonardo andarono a protestare in modo aggressivo contro l’arbitro. In quel caso fu aperta un’indagine, rimasta nell’ombra per un po’; solo dopo alcuni mesi arrivò la sentenza, col solo Leonardo punito con un turno di squalifica. Anche un ex dirigentecome Alex Phillips avrebbe avvallato tale tesi: “Hanno voluto trovare un momento tranquillo per seppellire la ...

Tennis, Djokovic: 'Non andrò a NY per gli Us Open' TORINO - Novak Djokovic non parteciperà ai prossimi Us Open. Il tennista ha annunciato il proprio forfait con un post sui propri profili social. " Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open - si legge sui suoi profili social ufficiali - In bocca al lupo ai miei compagni giocatori! Mi manterrò in buona forma e in uno stato d'animo positivo aspettando di poter ... La donna coinvolta nel furto a Bitfinex La storia di Razzlekhan Lo pseudonimo 'Razzlekhan' deriva dal fatto che era anche una rapper di strada di New York, tanto che pochi giorni prima dell'arresto condivise uno dei suoi singoli su ...