Mastella incontra i dirigenti scolastici | settimana corta per combattere la crisi energetica

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un incontro voluto con forza per affrontare uno dei problemi del momento e farlo con l’anticipo giusto per evitare di trovarsi congestionati. Questa mattina, a Palazzo Mosti, il sindaco di Benevento, Clemente, insieme al presidente della Provincia, Nino Lombardi, hato la dirigente dell’Ufficio Provinciale Scolastico, Mirella Scala, e tutti idegli istituti comprensivi e superiori. La situazioneè diventata critica,ha inteso bene affrontare il tema pensando a misure drastiche e alla riduzione dellascolastica con il via libera per gli studenti al sabato. Contenimento dei costi senza andare ad intaccare la qualità del prodotto formativo, anche se le scelte non possono essere prese a ...

