Letta “Asili nido gratuiti e scuola d' infanzia obbligatoria”

ROMA (ITALPRESS) – "La nostra proposta è l'estensione dell'offerta e la tendenziale gratuità per gli Asili nido da 0-3 anni. E poi la scuola infanzia (3-6 anni) universale, gratuita e quindi obbligatoria". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, in un video pubblicato su Twitter. "L'Ocse ci dice che le disuguaglianze cominciano fin da bambini" e "purtroppo il destino di quei bambini e di quelle bambine che per motivi economici non possono andare a scuola è segnato da subito: le disuguaglianze aumentano", sottolinea. "Se faremo così nessun destino sarà già scritto, se faremo così aiuteremo le famiglie più bisognose e soprattutto daremo un futuro ai nostri bambini e alle nostre bambine, daremo loro la possibilità di farcela".

