Keylor Navas sempre più vicino al Napoli | arriva la notizia dalla Francia

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’ennesimo affare è in dirittura d’arrivo verso ilsarebbe infattipiùa vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Hadrien Grenier, giornalista della testata a tema PSG Canal Supporters, il portiere costaricano starebbe proprio in questi momenti trattando la risoluzione del suo contratto con il Paris Saint Germain. Aandrebbe un cifra fra i 7 e gli 8 milioni di euro per terminare con due anni di anticipo il suo contratto. Dopo la risoluzione è previsto il suo definitivo passaggio al, a conclusione di una lunga trattativa che ha tenuto banco nella ultime settimane, con la firma di un contratto biennale con opzione per il terzo.Paris Saint-Germain (Photo by ...