Il caso Ombrina è schizofrenia allo stato puro. E sul gas… La versione di Maffè (Di giovedì 25 agosto 2022) Si poteva avere più energia ed evitare di staccare un assegno non molto lontano dai 200 milioni. E invece no, le cose sono andate diversamente, niente petrolio e qualche soldo in meno nelle tasche dei contribuenti. Succede anche questo nell'Italia dei no, al massimo dei forse, a un passo dalla peggiore crisi energetica dal dopoguerra a oggi. Il film è di quelli già visti, zona trivelle, dove anni di veti e comitati allestiti al primo cenno di perforazione hanno impedito al Paese di sfruttare gas e petrolio domestici, rendendosi un po' meno dipendente dalla Russia. Ora, la beffa. La società inglese Rockhopper Exploration ha vinto l'arbitrato internazionale contro l'Italia riguardante la piattaforma petrolifera Ombrina Mare che avrebbe dovuto sorgere al largo della Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti. La multinazionale non ha potuto sfruttare il giacimento e, per ...

