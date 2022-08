il candidato di Calenda in Campania Del Prete diceva: 'Fiero di essere camorrista' (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la putiniana, il negazionista del covid (pentito) ecco l'esponente di una giunta di un comune sciolto per infiltrazioni mafiosi. Calenda tanto bravo a fare le pulci e a dare pagelle agli altri ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la putiniana, il negazionista del covid (pentito) ecco l'esponente di una giunta di un comune sciolto per infiltrazioni mafiosi.tanto bravo a fare le pulci e a dare pagelle agli altri ...

simofons : Chissà se Renzi e Calenda si sono accorti di aver candidato anche un negazionista della Covid-19 e teorico del Nuov… - LegaSalvini : IL CANDIDATO DI CALENDA. 'SONO CAMORRISTA E SONO FIERO DI ESSERLO' - fattoquotidiano : Lista Azione-Italia Viva, spunta un altro candidato imbarazzante per Calenda: è il negazionista del Covid Angelo Di… - alowebtv : RT @AngeloBonelli1: “Fiero di essere camorrista“ e’ la frase pronunciata da Pasquale Del Prete nel 2020, in un comizio per le elezioni comu… - stevebianconero : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Angelo #Bonelli: ''Fiero di essere camorrista' è la frase pronunciata da Pasquale #DelPrete nel 2020, in u… -