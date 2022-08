Gazzetta – Inter, Chalobah consigliato da Lukaku: il perché (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 14:57:32 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Il belga ha giocato al Chelsea la scorsa stagione insieme al difensore classe 1999 e ne apprezza qualità e atteggiamento, ma alla base di tutto c’è un rapporto che va più lontano Possono bastare 17 partite e una stagione fianco a fianco per meritarsi una “raccomandazione” da un calciatore di fama mondiale? Sì, perché in quei 12 mesi a londra Trevoh Chalobah ha impressionato Romelu Lukaku. Lanciato da Thomas Tuchel un po’ dal nulla per le molteplici assenze in difesa, il classe 1999 spicca subito per le sue prestazioni in campo e si ritaglia uno spazio nella rosa dei campioni d’Europa in carica. Un anno dopo, però, il 23enne finisce fuori dai progetti dell’allenatore tedesco ed entra in gioco il belga, che suggerisce il suo nome ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 14:57:32 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia delladello Sport: Il belga ha giocato al Chelsea la scorsa stagione insieme al difensore classe 1999 e ne apprezza qualità e atteggiamento, ma alla base di tutto c’è un rapporto che va più lontano Possono bastare 17 partite e una stagione fianco a fianco per meritarsi una “raccomandazione” da un calciatore di fama mondiale? Sì,in quei 12 mesi a londra Trevohha impressionato Romelu. Lanciato da Thomas Tuchel un po’ dal nulla per le molteplici assenze in difesa, il classe 1999 spicca subito per le sue prestazioni in campo e si ritaglia uno spazio nella rosa dei campioni d’Europa in carica. Un anno dopo, però, il 23enne finisce fuori dai progetti dell’allenatore tedesco ed entra in gioco il belga, che suggerisce il suo nome ...

