Gas ancora in rialzo, prezzo schizza a 315 euro poi si attesta a 311 (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – prezzo del gas ancora in rialzo. Negli scambi all'hub olandese Ttf raggiunge il picco dei 315 euro (+8%), poi si attesta attualmente a 311,635 euro a megawattora, in progressione del 6,67%. Un'impennata che fa salire anche i prezzi dell'energia in tutta l'europa e spinge i governi ad accelerare sulle contromisure.

