Elezioni, il sondaggio: per chi votano i tifosi (Di giovedì 25 agosto 2022) Politica e calcio: due temi che non mancano praticamente mai nelle conversazioni degli Italiani. Entrambi questi argomenti richiedono passione, informazione, tenacia e allenamento (perfino da semplici spettatori) e illudono chiunque di poter essere un ottimo allenatore o un eccellente parlamentare, almeno per la durata di un caffè al bar. Termometro Politico, il «progetto di approfondimento e analisi incentrato sui sondaggi, la comunicazione politica, le Elezioni e le inchieste sociali e d'opinione», ha realizzato un'interessante quanto inusuale statistica. Cosa voteranno il 25 settembre i tifosi di calcio? Il sondaggio è stato ripreso da Europe Elects, che si dichiara «il leader di mercato nell'analisi dei sondaggi e dei dati elettorali in Europa».

