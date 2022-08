Elezioni: Fratoianni, 'patrimoniale e fisco progressivo, chi ha di più dia di più' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “È ora di restituire a cittadini, famiglie e lavoratori ciò gli è stato sottratto in questi mesi dall'inflazione. Garantendo innanzitutto a chiunque pensioni e salari dignitosi. E l'unico modo per farlo è portare un po' di giustizia nel nostro sistema fiscale: altro che la flat tax di Salvini e Berlusconi. fisco progressivo e patrimoniale sulle grandi ricchezze sono solo il primo passo nella direzione della giustizia. Perché chi ha di più è giusto che dia di più". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “A maggior ragione - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - se guardiamo i dati sulla povertà del rapporto Eurostat, che pare non interessino a tanti protagonisti del teatrino della politica: oltre un quarto dei bambini italiani con meno di 6 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “È ora di restituire a cittadini, famiglie e lavoratori ciò gli è stato sottratto in questi mesi dall'inflazione. Garantendo innanzitutto a chiunque pensioni e salari dignitosi. E l'unico modo per farlo è portare un po' di giustizia nel nostro sistema fiscale: altro che la flat tax di Salvini e Berlusconi.sulle grandi ricchezze sono solo il primo passo nella direzione della giustizia. Perché chi ha di più è giusto che dia di più". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “A maggior ragione - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - se guardiamo i dati sulla povertà del rapporto Eurostat, che pare non interessino a tanti protagonisti del teatrino della politica: oltre un quarto dei bambini italiani con meno di 6 ...

raffaellapaita : «Noi siamo i #riformisti e diamo una risposta seria a chi è mortificato dal Pd, alleato di Fratoianni e Bonelli, ch… - gatta_pantera : RT @Libero_official: Alcuni partiti rischiano di non superare la soglia del 3% alle elezioni del 25 settembre, non riuscendo così ad entrar… - roby_mazz : @SteCasati7 @cugusi1952 Nemmeno uno schieramento da Fratoianni a Renzi vincerebbe queste elezioni. Piuttosto che pe… - FedePasqua : @PaoloPe41607152 @Paroledipaola Sulle elezioni pdrep. non e' certo colpa sua,ma la scadenza era li e la campagna el… - asdrubale26 : Elezioni, gli alleati del Pd con la paura del 3%: rischiano la beffa Di Maio, Bonino e Fratoianni - Il Tempo -