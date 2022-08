Ucraina, scrittore russo: "La guerra finirà quando Putin avrà il Donbass" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parla a tutto campo della situazione in Russia dopo il 24 febbraio, della libertà - inesistente - di informazione e di stampa, delle ragioni che hanno portato il presidente Vladimir Putin a invadere l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parla a tutto campo della situazione in Russia dopo il 24 febbraio, della libertà - inesistente - di informazione e di stampa, delle ragioni che hanno portato il presidente Vladimira invadere l'...

ilfoglio_it : “La frontiera tra occidente e Russia non è una questione territoriale, ma di civiltà”. Per lo scrittore e filosofo… - Salvato75735378 : Penso che l’obiettivo di #Putin sia “distruggere” l’Europa, l’Occidente nato da Yalta. - difesapopolo : Russia. Archangel’skij (scrittore): sulla guerra in Ucraina “la gente desidera avere risposte preconfezionate cui c… - Maurizio62 : RT @giu33liana: #FacciamoRete verità e giustizia per #AndreaRocchelli ??fotoreporter assassinato nel 2014 in #Ucraina, assieme a #AndrejMir… - giu33liana : #FacciamoRete verità e giustizia per #AndreaRocchelli ??fotoreporter assassinato nel 2014 in #Ucraina, assieme a… -