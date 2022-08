Treno in panne nel tunnel della Manica, passeggeri bloccati per ore. 'Malori e lacrime, come in un film catastrofico' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Treno si ferma nel tunnel della Manica , 'Malori e lacrime' per i passeggeri costretti ad evacuare il mezzo attraverso i tunnel di emergenza. Decine di persone sono rimaste bloccate per ore all'... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilsi ferma nel, '' per icostretti ad evacuare il mezzo attraverso idi emergenza. Decine di persone sono rimaste bloccate per ore all'...

angiuoniluigi : RT @leggoit: #treno in panne nel tunnel della #manica, passeggeri bloccati per ore. «Malori e lacrime, come in un film catastrofico» https:… - leggoit : #treno in panne nel tunnel della #manica, passeggeri bloccati per ore. «Malori e lacrime, come in un film catastrof… -