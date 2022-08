Sondaggi | FdI primo partito | il Terzo Polo non sfonda

(Di mercoledì 24 agosto 2022) A un mese dalle elezioni idanno Fratelli d’Italia in vantaggio sulDemocratico. Ilnon decolla e si attesta al 5% circa. Queste le tendenze più significative emerse dagli ultimi, di Termometro Politico e di Tecnè, raccolti nei giorni precedenti la chiusura delle liste dei candidati. Secondo la rilevazione CAWI su 4900 interviste per ilo di Termometro Politico, la formazione guidata da Giorgia Meloni si attesterebbe al 24,3% dei consensi. Segue il PD col 23,5% e terza la Lega con il 14,3%. Il M5S sarebbe all’11,1%, mentre Forza Italia conserverebbe una fetta di elettorato pari al 7-8%. La nuova alleanza fra Azione a Italia Viva sarebbe al 4.9%. Sotto il 2% gli altri partiti. Leader dei partiti al Meeting di RiminiSecondo altri ...

Il partito di Giorgia Meloni, alla luce degli ultimipolitici Tecnè, è quello che vanta ... con il 23,5% delle preferenze, a poco meno di un punto percentuale da. A fare però la differenza ...risulta primo partito con il 24,3% , segue il Pd con il 23,5% . La Lega al 12,9% e Forza Italia all'11,4% . Nella rilevazione di Notodel 20 agosto scorso il centrodestra ha qualche ...Sondaggi politici Tecnè: vola il centrodestra verso le prossime elezioni politiche, gli avversari vicino alla resaLa campagna elettorale è al via e non è un gioco per 'gentiluomini'. Intanto, Conte, escluso dal panel, attacca: “siamo scomodi per il sistema” ...