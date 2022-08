Scuola, dopo tre anni di pandemia al via la ripresa senza mascherine, distanziamento e didattica a distanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal 5 settembre si comincerà a tornare a Scuola: i primi, come sempre, saranno gli studenti dell’Alto Adige. A seguire, il 12 settembre sarà la volta di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre toccherà ai ragazzi campani, il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Il 15 settembre seguiranno gli studenti di Lazio, Emilia Romagna e Toscana. Ultimi a rientrare in classe quelli di Sicilia e Valle d’Aosta il 19 settembre. dopo tre anni di pandemia, quest’anno, per la prima volta, si tornerà a Scuola senza mascherine – tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio – senza orari diversificati, senza misure di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal 5 settembre si comincerà a tornare a: i primi, come sempre, saranno gli studenti dell’Alto Adige. A seguire, il 12 settembre sarà la volta di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre toccherà ai ragazzi campani, il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Il 15 settembre seguiranno gli studenti di Lazio, Emilia Romagna e Toscana. Ultimi a rientrare in classe quelli di Sicilia e Valle d’Aosta il 19 settembre.tredi, quest’anno, per la prima volta, si tornerà a– tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio –orari diversificati,misure di ...

