Salvini | ' Su famiglia mio modello è l' Ungheria' Il Partito democratico insorge

marattin : .@paolocelata: chiedete a Salvini quanto e’ l’aliquota applicata ad una famiglia il cui reddito è 70.000 euro (vist… - HuffPostItalia : Salvini: 'Il mio modello sulla famiglia è l'Ungheria' - BaglioniLaura : @matteosalvinimi : se la TUA famiglia so'cazzi tua, perché la mi'famiglia so'cazzi TUA uguale? #salvini #famiglia - ccecchet : RT @IlTraduci: Traduzione:”com’è il mio modello di famiglia? Semplice: Bisogna fare almeno 2 figli con due compagne diverse e poi convivere… - Nathan_Ortega92 : #Salvini:'il mio modello di famiglia è l'Ungheria'. Una bella famiglia la sua infatti, mi domando se a Natale i suo… -

"Non c'è alcun dubbio - osserva Matteoa Radio 24 - che la legge più avanzata per la, quella che sta dando i migliori risultati al livello europeo, è quella dell'Ungheria. Ma non lo ..."Non c'è alcun dubbio - osserva Matteoa Radio 24 - che la legge più avanzata per la, quella che sta dando i migliori risultati al livello europeo, è quella dell'Ungheria. Ma non lo ...Scuola e famiglia sono i temi che tengono banco nello scontro politico, in vista del 25 settembre . Una polemica che stavolta non si sviluppa solo tra il ...Scuola e famiglia sono i temi che tengono banco nello scontro politico, in vista del 25 settembre. Letta: 'Meloni sulla stessa linea di Trump' (ANSA) ...