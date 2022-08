“Non fare la samaritana!”: il momento più trash di Alessia Marcuzzi, la rissa che sconvolse l’Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alessia Marcuzzi ha perso l’aplomb in diretta: la rissa televisiva resta un must-watch per ogni appassionato di gossip. Alessia Marcuzzi (fonte youtube)Da qualche settimana la frizzante conduttrice Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset, rivelando all’affezionato pubblico i suoi progetti nell’emittente pubblica. La bionda mattatrice passerà infatti a RAI 2, dove condurrà in prima serata il nostalgico ma accattivante “Boomerissima“, nuovo format partorito direttamente dalla sue meningi. Lo show avrà probabilmente lo scopo di mettere al confronto il gap generazionale tra i cosiddetti “boomer”, o generazione-x, e l’attuale generazione-z. L’ambizioso progetto vedrà la luce in autunno, e sembra nato e sviluppato in seguito ad una ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha perso l’aplomb in diretta: latelevisiva resta un must-watch per ogni appassionato di gossip.(fonte youtube)Da qualche settimana la frizzante conduttriceha annunciato il suo addio a Mediaset, rivelando all’affezionato pubblico i suoi progetti nell’emittente pubblica. La bionda mattatrice passerà infatti a RAI 2, dove condurrà in prima serata il nostalgico ma accattivante “Boomerissima“, nuovo format partorito direttamente dalla sue meningi. Lo show avrà probabilmente lo scopo di mettere al confronto il gap generazionale tra i cosiddetti “boomer”, o generazione-x, e l’attuale generazione-z. L’ambizioso progetto vedrà la luce in autunno, e sembra nato e sviluppato in seguito ad una ...

