La sinistra a corto di idee si attacca a Ferragni. FdI: smentita dai numeri (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiara Ferragni scende in prima persona nell'agone politico pubblicando una storia su Instagram in cui attacca frontalmente Fratelli D'Italia per la questione dell'aborto nella regione Marche, guidata da Francesco Acquaroli, esponente del partito di Giorgia Meloni: «Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano. FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni». Il testo accompagna la foto di una sala operatoria, chiaro riferimento alle politiche decisamente restrittive in fatto di aborto adottate nelle Marche. Ferragni, insieme al marito Fedez, non sono nuovi a prese di posizione nette in questioni politiche delicate, soprattutto in aperta polemica con esponenti del centrodestra. Diversi esponenti del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiarascende in prima persona nell'agone politico pubblicando una storia su Instagram in cuifrontalmente Fratelli D'Italia per la questione dell'aborto nella regione Marche, guidata da Francesco Acquaroli, esponente del partito di Giorgia Meloni: «Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano. FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni». Il testo accompagna la foto di una sala operatoria, chiaro riferimento alle politiche decisamente restrittive in fatto di aborto adottate nelle Marche., insieme al marito Fedez, non sono nuovi a prese di posizione nette in questioni politiche delicate, soprattutto in aperta polemica con esponenti del centrodestra. Diversi esponenti del ...

Ado06408275 : RT @tempoweb: La sinistra a corto di idee si attacca a Chiara #Ferragni. #FdI: smentita dai numeri #pd #24agosto #elezionipoliticche22 #ilt… - tempoweb : La sinistra a corto di idee si attacca a Chiara #Ferragni. #FdI: smentita dai numeri #pd #24agosto… - FrancoTollerini : @TgLa7 A turno i cultori del pensiero unico di sinistra, col Rolex, fanno a gara per infangare chi la pensa diversa… - BlackMa31716237 : @losborrone In realtà anche io, ma di fronte al l'isteria anti Meloni della sinistra, mi diverto troppo a mandarli in corto circuito... ?? - torrempesta : #MonkeyPox, in ITA caso di #carabieniere + 'Cortocircuito della #destra!' Semmai il corto è a #sinistra, visto che… -