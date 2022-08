La Juve ha deciso, ultima chiamata Depay poi tutto su Milik: polacco a un passo, c’entra Paredes | Primapagina (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: La Juve ha scelto. Alle attuali condizioni, sarà Arek Milik il rinforzo per l’attacco bianconero. Questa la decisione presa dopo il confronto interno post Sampdoria-Juventus. Mettendo insieme pro e contro, esigenze tecniche e di bilancio, vantaggi per l’attacco e i margini di manovra per altri obiettivi (vedi Leandro Paredes), la decisione della Juve è ricaduta sul polacco. Alle attuali condizioni è così. Perché un ultimo contatto con l’entourage di Memphis Depay c’è stato, con un messaggio chiaro da parte del club bianconero: solo un deciso ridimensionamento delle pretese dell’olandese potrebbe far di nuovo cambiare ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Laha scelto. Alle attuali condizioni, sarà Arekil rinforzo per l’attacco bianconero. Questa la decisione presa dopo il confronto interno post Sampdoria-ntus. Mettendo insieme pro e contro, esigenze tecniche e di bilancio, vantaggi per l’attacco e i margini di manovra per altri obiettivi (vedi Leandro), la decisione dellaè ricaduta sul. Alle attuali condizioni è così. Perché un ultimo contatto con l’entourage di Memphisc’è stato, con un messaggio chiaro da parte del club bianconero: solo unridimensionamento delle pretese dell’olandese potrebbe far di nuovo cambiare ...

