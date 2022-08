La destra al potere? Ci stracciamo tutti le vesti, ma tanto peggio non potrà andare (Di mercoledì 24 agosto 2022) È tutto uno stracciarsi le vesti per la destra che quasi certamente andrà al potere. A parte il fatto che, essendo l’Italia dentro all’Europa, probabilmente non potrà cambiare più di tanto – e comunque l’Ue è in grado di “suggerire” altri governi, come accadde con Monti e forse anche con Draghi – ma poi andiamo a vedere in concreto com’è ridotta la nostra povera patria (Battiato docet), dopo decenni di governi di alternanza di simildestra e similsinistra. Da dove cominciare? Magari la giustizia, che ho conosciuto per lavoro, tanto da capire che – anche grazie alla prescrizione – in carcere ci vanno e ci restano solo i poveracci, quelli difesi d’ufficio e che non possono permettersi l’avvocato di fiducia per tre gradi di giudizio. Poi ho conosciuto la giustizia a senso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) È tutto uno stracciarsi leper lache quasi certamente andrà al. A parte il fatto che, essendo l’Italia dentro all’Europa, probabilmente noncambiare più di– e comunque l’Ue è in grado di “suggerire” altri governi, come accadde con Monti e forse anche con Draghi – ma poi andiamo a vedere in concreto com’è ridotta la nostra povera patria (Battiato docet), dopo decenni di governi di alternanza di simile similsinistra. Da dove cominciare? Magari la giustizia, che ho conosciuto per lavoro,da capire che – anche grazie alla prescrizione – in carcere ci vanno e ci restano solo i poveracci, quelli difesi d’ufficio e che non possono permettersi l’avvocato di fiducia per tre gradi di giudizio. Poi ho conosciuto la giustizia a senso ...

rulajebreal : Quanto sarà anti democratica la destra al potere? Pensate che nelle prime settimane di campagna elettorale, giornal… - elio_vito : Negato l'aborto ad una sedicenne, ecco cosa succede ai diritti quando la destra è al potere?? - rulajebreal : Il razzismo è odio e violenza…un'arma elettorale letale che la destra radicale usa per arrivare al potere sfruttand…