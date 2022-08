Il fattore S. C. (Di mercoledì 24 agosto 2022) Foto di apertura: Storm Cat (USA) (m. b. o. 1983 Storm Bird) (Foto: Wikipedia) Como, 24 Agosto 2022 Ho avuto la fortuna e l’onore di incontrarmi diverse volte con Storm Cat (USA) (m. b. o. 1983 Storm Bird), come ho avuto la fortuna d’incontrarmi due volte con suo padre Storm Bird (CAN) (m. b. 1978 Northern Dancer). La prima volta ho incontrato Storm Bird nel mese di Gennaio del 1980, a Ballydoyle, Rosegreen, Co. Tipperary, Irlanda, dove allenava il Signor Vincent O’Brien. Alcuni mascalzoni avevano appena tagliato la coda al Campione dei 2 anni: la Signora Sue O’Brien, già allora coniugata Joh Magnier, mi richiuse in una jeep, bloccò le serrature e mi scorrazzò per Ballydoyle fino a giungere davanti al box al quale si affacciava Storm Bird. Successivamente ho incontrato questo bel signore all’Ashford Stud, a Versailles, Kentucky, nel mese di Novembre dell’anno 1981, quando stava per ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 24 agosto 2022) Foto di apertura: Storm Cat (USA) (m. b. o. 1983 Storm Bird) (Foto: Wikipedia) Como, 24 Agosto 2022 Ho avuto la fortuna e l’onore di incontrarmi diverse volte con Storm Cat (USA) (m. b. o. 1983 Storm Bird), come ho avuto la fortuna d’incontrarmi due volte con suo padre Storm Bird (CAN) (m. b. 1978 Northern Dancer). La prima volta ho incontrato Storm Bird nel mese di Gennaio del 1980, a Ballydoyle, Rosegreen, Co. Tipperary, Irlanda, dove allenava il Signor Vincent O’Brien. Alcuni mascalzoni avevano appena tagliato la coda al Campione dei 2 anni: la Signora Sue O’Brien, già allora coniugata Joh Magnier, mi richiuse in una jeep, bloccò le serrature e mi scorrazzò per Ballydoyle fino a giungere davanti al box al quale si affacciava Storm Bird. Successivamente ho incontrato questo bel signore all’Ashford Stud, a Versailles, Kentucky, nel mese di Novembre dell’anno 1981, quando stava per ...

