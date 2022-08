Graduatorie GPS 2022/24: per eventuali errori dopo le definitive ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: sono giorni molto importanti. Anche dopo la pubblicazione degli elenchi infatti gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo lavorano alla valutazione delle domande, leggono i reclami prodotti dagli aspiranti, cercano di sistemare alcune posizioni in modo da consentire la produzione della domanda di supplenza con la posizione effettivamente spettante in base al punteggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022)GPS per gli anni scolastici/23 e 2023/24: sonomolto importanti. Anchela pubblicazione degli elenchi infatti gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo lavorano alla valutazione delle domande, leggono i reclami prodotti dagli aspiranti, cercano di sistemare alcune posizioni in modo da consentire la produzionedomanda di supplenza con la posizione effettivamente spettante in base al punteggio. L'articolo .

