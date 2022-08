Elezioni: Pd, 'Calenda parla di scuola, cose che non conosce' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Bisogna conoscere ciò su cui si intende polemizzare, specialmente quando si tratta dei diritti dei bambini e delle famiglie che oggi pagano il prezzo di odiose diseguaglianze che noi vogliamo rimuovere per dare finalmente a tutti pari opportunità, sin dai primi anni di vita". Così Anna Ascani, ex viceministro all'Istruzione e vicepresidente del Partito Democratico, punte Carlo Calenda sul tema della scuola. "Spiace dover constatare - esordisce la dem - che Calenda parla di cose che non conosce. La proposta del Partito Democratico per i bambini da 0 a 6 anni è molto precisa: vogliamo incrementare l'offerta di asili nido, con particolare attenzione al Sud del Paese, e rendere l'accesso progressivamente gratuito. Il Pnrr che abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Bisognare ciò su cui si intende polemizzare, specialmente quando si tratta dei diritti dei bambini e delle famiglie che oggi pagano il prezzo di odiose diseguaglianze che noi vogliamo rimuovere per dare finalmente a tutti pari opportunità, sin dai primi anni di vita". Così Anna Ascani, ex viceministro all'Istruzione e vicepresidente del Partito Democratico, punte Carlosul tema della. "Spiace dover constatare - esordisce la dem - chediche non. La proposta del Partito Democratico per i bambini da 0 a 6 anni è molto precisa: vogliamo incrementare l'offerta di asili nido, con particolare attenzione al Sud del Paese, e rendere l'accesso progressivamente gratuito. Il Pnrr che abbiamo ...

