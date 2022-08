Elezioni, Ferragni attacca FdI su aborto: 'Tempo di agire per salvare i diritti' (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Ora è il nostro Tempo di agire e far sì che queste cose non accadano. FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Ora è il nostrodie far sì che queste cose non accadano. FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la ...

