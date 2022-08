Draghi al Meeting di Rimini, l’eredità in 5 messaggi chiave (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Era un discorso atteso. Da tutti. Da chi si aspettava rivalsa nei confronti di chi si è adoperato per farlo cadere e da chi, al contrario, era convinto che i toni e il linguaggio sarebbero stati più ecumenici. Mario Draghi, nel suo intervento al Meeting di Rimini, come già successo in passato in tutti i discorsi più importanti, ha scelto la sua strada. Il premier ha parlato chiaro, utilizzando le parole per lasciare un’eredità scolpita in almeno cinque messaggi chiave: il legame con la Ue e l’impronta atlantica; no al protezionismo e all’isolazionismo; indipendenza energetica; politica economica che tenga insieme crescita, equità sociale e sostenibilità dei conti pubblici; lotta all’evasione fiscale. Sono tutti temi sensibili e ampiamente presenti nella dialettica della campagna ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Era un discorso atteso. Da tutti. Da chi si aspettava rivalsa nei confronti di chi si è adoperato per farlo cadere e da chi, al contrario, era convinto che i toni e il linguaggio sarebbero stati più ecumenici. Mario, nel suo intervento aldi, come già successo in passato in tutti i discorsi più importanti, ha scelto la sua strada. Il premier ha parlato chiaro, utilizzando le parole per lasciare un’eredità scolpita in almeno cinque: il legame con la Ue e l’impronta atlantica; no al protezionismo e all’isolazionismo; indipendenza energetica; politica economica che tenga insieme crescita, equità sociale e sostenibilità dei conti pubblici; lotta all’evasione fiscale. Sono tutti temi sensibili e ampiamente presenti nella dialettica della campagna ...

