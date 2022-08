Dal Cilento a Napoli per candidarsi: il curriculum del professor Vincenzo Pepe corre con la Lega al Senato (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Arturo Calabrese Nel collegio plurinominale napoletano, la Lega di Matteo Salvini ha candidato Vincenzo Pepe, professore cilentano che vive ad Agropoli. Uomo di cultura, un filosofo come lui stesso si definisce, che tanto ha fatto per il territorio. I risultati, e questo è sotto gli occhi tutti, non sono stati eccezionali perché se così fosse non ci sarebbe un così alto tasso di spopolamento tra i più giovani, costretti ad andare via alla ricerca di un lavoro. Tante le iniziative lanciate attraverso la famosa Fondazione Giambattista Vico di Vatolla e di molte di esse, ad oggi, se ne sono perse le tracce. Uno degli esempi può essere il Passaporto Blu lanciato nel 2019 e presentato anche alla Camere dei Deputati, ma su questo ci sarà tempo e spazio per parlarne da qui ai prossimi giorni. Pepe è stato ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Arturo Calabrese Nel collegio plurinominale napoletano, ladi Matteo Salvini ha candidatoe cilentano che vive ad Agropoli. Uomo di cultura, un filosofo come lui stesso si definisce, che tanto ha fatto per il territorio. I risultati, e questo è sotto gli occhi tutti, non sono stati eccezionali perché se così fosse non ci sarebbe un così alto tasso di spopolamento tra i più giovani, costretti ad andare via alla ricerca di un lavoro. Tante le iniziative lanciate attraverso la famosa Fondazione Giambattista Vico di Vatolla e di molte di esse, ad oggi, se ne sono perse le tracce. Uno degli esempi può essere il Passaporto Blu lanciato nel 2019 e presentato anche alla Camere dei Deputati, ma su questo ci sarà tempo e spazio per parlarne da qui ai prossimi giorni.è stato ...

