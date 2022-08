Covid, in Lombardia sono 3.322 i nuovi positivi: 358 a Bergamo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-27). A fronte di 24.309 tamponi effettuati, sono 3.322 i nuovi positivi (13,6%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 24.309, totale complessivo: 40.653.452 – i nuovi casi positivi: 3.322 – in terapia intensiva: 22 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 753 (-27) – i decessi, totale complessivo: 42.134 (+11) I nuovi casi per provincia: Milano: 892 di cui 328 a Milano città; Bergamo: 358; Brescia: 491; Como: 198; Cremona: 107; Lecco: 102; Lodi: 80; Mantova: 229; Monza e Brianza: 255; Pavia: 197; Sondrio: 54; Varese: 280. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-27). A fronte di 24.309 tamponi effettuati,3.322 i(13,6%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 24.309, totale complessivo: 40.653.452 – icasi: 3.322 – in terapia intensiva: 22 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 753 (-27) – i decessi, totale complessivo: 42.134 (+11) Icasi per provincia: Milano: 892 di cui 328 a Milano città;: 358; Brescia: 491; Como: 198; Cremona: 107; Lecco: 102; Lodi: 80; Mantova: 229; Monza e Brianza: 255; Pavia: 197; Sondrio: 54; Varese: 280.

