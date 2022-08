Chiara Rabbi e il ‘flirt’ con Zaniolo dopo la fine dell’amore con Davide Donadei: il gossip (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’addio da poche settimana, quello tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due, ex protagonisti del salotto rosa di Maria De Filippi, si sono lasciti durante un’estate segnata da rotture vip importanti. Per citarne solamente una: come quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Oppure, per non monopolizzare il tutto, anche quella tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Chiara Rabbi: finito un amore se ne fa un altro In questi giorni il gossip è letteralmente andato a gonfie vele, potremmo dire. I paparazzi hanno avuto un gran da fare, e le cose non sono di certo finite qui. Dunque, anche l’idillio tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è finito. Così anche una delle coppie, nate nel dating show di Canale5, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’addio da poche settimana, quello tra. I due, ex protagonisti del salotto rosa di Maria De Filippi, si sono lasciti durante un’estate segnata da rotture vip importanti. Per citarne solamente una: come quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Oppure, per non monopolizzare il tutto, anche quella tra Claudio Amendola e Francesca Neri.: finito un amore se ne fa un altro In questi giorni ilè letteralmente andato a gonfie vele, potremmo dire. I paparazzi hanno avuto un gran da fare, e le cose non sono di certo finite qui. Dunque, anche l’idillio traè finito. Così anche una delle coppie, nate nel dating show di Canale5, che ...

