Caleb Ewan | clamoroso | è fuori dai convocati del Mondiale

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Una notizia inaspettata e clamorosa è arrivata nelle ultime ore.è stato escluso dalcasalingo di Wollongong in programma il prossimo 25 settembre. Il ct della Nazionale australiana Rory Sutherland, ha annunciato di non averlo inserito nemmeno tra le riserve della prova iridata a causa della sua scarsa forma fisica che lo ha condizionato per tutto l’arco dell’anno, nonostante un percorso che lo avrebbe visto tra i favoriti alla vittoria finale. LEGGI ANCHE: Elia Viviani ha detto no ai mondiali su strada: sarà presente in pista Da capire se sia stata una scelta condivisa col velocista tasmaniano, ma è difficile sia così. Un duro colpo per– ora impegnato al Giro di Germania – che nel finale di stagione probabilmente si concentrerà esclusivamente sulla lotta salvezza che vede coinvolta la ...

