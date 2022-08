zazoomblog : Calcio: Immobile quanto mi ritirerò tutti si renderanno conto di ciò che ho fatto - #Calcio: #Immobile #quanto… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Immobile,quando smetterò tutti capiranno ciò che ho fatto Bomber Lazio a Dazn: avrei voluto un po' più di tempo a Dortmund - glooit : Calcio:Immobile,quando smetterò tutti capiranno ciò che ho fatto leggi su Gloo - aangariswant : RT @sportface2016: #Lazio, #Immobile: 'Quando smetterò, si renderanno conto di ciò che ho fatto' - Luxgraph : Lazio, la previsione di Immobile: 'Vlahovic? Ecco quanti gol farà' -

Agenzia ANSA

parla del suo percorso di crescita come attaccante e uomo squadra. "Prima - dice - andavo in campo con il solo pensiero di fare gol, adesso il mio pensiero è quello di aiutare la squadra. Ma ...Immagino il gol già durante l'azione, so già come potrebbe finire" Db Torino 20/08/2022 - campionato diserie A / Torino - Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Ciro... Calcio:Immobile,quando smetterò tutti capiranno ciò che ho fatto - Calcio Roma, 24 ago. - “Ci sono varie opinioni - non di tutti - che a volte mi fanno pensare, a volte mi fanno fare una risata, altre volte mi fanno arrabbiare. Ma all ...Roma, 24 ago. - “Probabilmente avrei voluto un po' più di tempo a Dortmund, lì mi sentivo veramente bene nei primi 6 mesi. A Siviglia non mi sono preso con l'al ...