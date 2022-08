Boris Johnson a Kiev. Zelensky: ci batteremo sino alla fine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuova visita a sorpresa di Boris Johnson a Kiev per la giornata dell'indipendenza ucraina. Per il premier britannico è la terza visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. "Non tutti i paesi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuova visita a sorpresa diper la giornata dell'indipendenza ucraina. Per il premier britannico è la terza visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. "Non tutti i paesi ...

TgLa7 : #Ucraina, Boris #Johnson a sorpresa a #Kiev per l'indipendenza - seguimi2022 : NON SI ERA DIMESSO??? AH GIA CONE DRAGHI?? GOVERNO DIMISSIONARI CHE DURANO IN CARICA ALTRI MESI?? UN'ANOMALIA COSTITUZ… - simonetti_lina : RT @andreacantelmo8: Boris #Johnson, durante la visita a sorpresa a Kiev, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 66 milioni di dollar… - jabbaTM : RT @enricofe2: Boris Johnson afferma che è 'vitale per i contribuenti britannici difendere la libertà in Ucraina' Raccontano tutti la stess… - SerenaBellavita : RT @andreacantelmo8: Boris #Johnson, durante la visita a sorpresa a Kiev, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 66 milioni di dollar… -