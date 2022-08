Bologna | uccisa a colpi di martello | arrestato il compagno L’aveva aspettata sotto casa per due ore

(Di mercoledì 24 agosto 2022)diin un cortile condominiale dal. Per la morte di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, avvenuta nell’area di uno stabile di via dell’Arcoveggio, alla periferia di, è statoGiovanni Padovani, 27 anni. Le indagini sono in carico alla polizia. Padovani aveva già una misura cautelare. Secondo la prima ricostruzione nella serata di martedì ha atteso la vittima per almeno due ore, dove poi l’ha aggredita, poco fuori del portone. L’allarme al 112 è arrivato per una violente lite. Quando sono arrivate le volanti hanno trovato la 56enne riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Padovani era ancora lì: è stato bloccato e ...

«Aveva paura di lui, me l'aveva detto, se dovesse tornare non apra». Sono le frasi di una vicina, sotto choc, raccolte dal Resto del Carlino, dentro una Bologna ancora scossa per la violenza sessuale ...