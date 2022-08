Bologna, l’ex l’aspetta sotto casa e la uccide a martellate. La sorella: era al telefono con me (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sangue a Bologna: l’ex compagno la aspetta sotto casa e la uccide a martellate… Mentre il Viminale aggiorna i drammatici dati sui femminicidi in Italia, arrivati dall’inizio dell’anno ad oggi a quota 77, da Bologna arriva l’ultima agghiacciante aggressione mortale a una donna di 56 anni, Sandra Matteuzzi, massacrata dall’ex compagno, Giovanni Padovani, un calciatore 27enne. Un ennesimo delitto “annunciato”, che arriva dopo le denunce per stalking che la vittima aveva sporto contro l’uomo che la perseguitava. Denunce culminate nel provvedimento di un giudice che aveva disposto per l’aguzzino un provvedimento di divieto di avvicinamento. Choc a Bologna, l’ex l’aspetta sotto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sangue acompagno la aspettae la… Mentre il Viminale aggiorna i drammatici dati sui femminicidi in Italia, arrivati dall’inizio dell’anno ad oggi a quota 77, daarriva l’ultima agghiacciante aggressione mortale a una donna di 56 anni, Sandra Matteuzzi, massacrata dalcompagno, Giovanni Padovani, un calciatore 27enne. Un ennesimo delitto “annunciato”, che arriva dopo le denunce per stalking che la vittima aveva sporto contro l’uomo che la perseguitava. Denunce culminate nel provvedimento di un giudice che aveva disposto per l’aguzzino un provvedimento di divieto di avvicinamento. Choc a...

