Bologna, decisione presa: Orsolini tolto dal mercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Bologna ha tolto dal mercato l'esterno offensivo Riccardo Orsolini, ritenuto uno degli incedibili dei rossoblù Il Bologna ha deciso di togliere l'esterno offensivo Riccardo Orsolini dal mercato. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il giocatore è ritenuto, insieme a Musa Barrow, un elemento chiave della formazione allenata da Sinisa Mihajlovic. Ecco quindi che il tecnico è stato accontentato con la conferma dei suoi uomini chiave. L'articolo proviene da Calcio News 24.

