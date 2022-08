Vicenda particolare accaduta in Bundesliga, protagonista la terna arbitrale! (Di martedì 23 agosto 2022) In Germania il sistema arbitrale sembra decisamente più avanti rispetto a quello italiano, e ciò è stato constatato e dimostrato durante una partita di campionato disputata domenica pomeriggio al Deutsche Bank Park, stadio dell’Eintracht Francoforte. Arbitri VAR Bundesliga La sfida tra i padroni di casa contro il Colonia viene interrotta dall’arbitro Martin Petersen per un richiamo al VAR dall’omonima sala per valutare una posizione di fuorigioco dopo il pareggio di Thielmann, giocatore della squadra ospite. Incredibilmente, l’arbitro tedesco richiede l’aiuto di un assistente in campo per decidere se convalidare o meno la rete (convalidata successivamente, ndr) e, secondo l’ex arbitro italiano Luca Marelli, non è detto che questa metodologia non venga usata anche in Italia, ma solo in casi complicati e difficili da valutare immediatamente. Chissà se, anche ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) In Germania il sistema arbitrale sembra decisamente più avanti rispetto a quello italiano, e ciò è stato constatato e dimostrato durante una partita di campionato disputata domenica pomeriggio al Deutsche Bank Park, stadio dell’Eintracht Francoforte. Arbitri VARLa sfida tra i padroni di casa contro il Colonia viene interrotta dall’arbitro Martin Petersen per un richiamo al VAR dall’omonima sala per valutare una posizione di fuorigioco dopo il pareggio di Thielmann, giocatore della squadra ospite. Incredibilmente, l’arbitro tedesco richiede l’aiuto di un assistente in campo per decidere se convalidare o meno la rete (convalidata successivamente, ndr) e, secondo l’ex arbitro italiano Luca Marelli, non è detto che questa metodologia non venga usata anche in Italia, ma solo in casi complicati e difficili da valutare immediatamente. Chissà se, anche ...

