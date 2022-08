Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022, Di Maio: "Salvini vuole confrontarsi? Bene, accetto" (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Leggo che Matteo Salvini vorrebbe confrontarsi con me. Bene, accetto con grande piacere. Matteo decidi tu posto, giorno e orario, e confrontiamoci pure. Ci sono diversi temi che vanno chiariti con la massima trasparenza”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Leggo che Matteovorrebbecon me.con grande piacere. Matteo decidi tu posto, giorno e orario, e confrontiamoci pure. Ci sono diversi temi che vanno chiariti con la massima trasparenza”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di, leader di Impegno Civico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano naziona… - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - TuttoASRoma : L’Olimpico giallorosso in amore: quanta spinta dallo stadio sold out - AnsaVeneto : Covid: Veneto, 4.432 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 17 ulteriori decessi, calano ricoveri #ANSA -