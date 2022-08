Twitter, Elon Musk cita in giudizio l’ex Ceo Jack Dorsey che lo aveva sostenuto nella scalata al social (Di martedì 23 agosto 2022) Il team legale di Elon Musk ha citato in giudizio l’ex-ceo di Twitter, Jack Dorsey. Si tratta dell’ultima mossa della battaglia legale tra Musk e Twitter, esplosa dopo che il numero uno di Tesla e Space X aveva manifestato la volontà di ritirarsi dall’accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare la società. Al centro delle querele, in particolare, spicca la convinzione di Musk che il reale numero di utenti attivi su Twitter sia più basso di quanto dichiarato dal social network. L’amministratore delegato di Tesla, si legge nell’atto di citazione in giudizio, vuole informazioni da Dorsey in merito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Il team legale dihato in-ceo di. Si tratta dell’ultima mossa della battaglia legale tra, esplosa dopo che il numero uno di Tesla e Space Xmanifestato la volontà di ritirarsi dall’accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare la società. Al centro delle querele, in particolare, spicca la convinzione diche il reale numero di utenti attivi susia più basso di quanto dichiarato dalnetwork. L’amministratore delegato di Tesla, si legge nell’atto dizione in, vuole informazioni dain merito ...

