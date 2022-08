Traffico Roma del 23-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022) Luceverdeben trovati all’ascolto non ci sono sostanziali novità ilsi mantiene nel complesso scorrevole sulla rete viale della capitale Tuttavia la polizia locale Ci comunica un incidente con le possibili rallentamenti prezzi il Lungotevere maresciallo Cadorna altezza di Piazza Lauro de Bosis altro incidente in prossimità del Policlinico Umberto Primo in via Forlì altezza via Imperia attenzione sempre chiusa via della Lungara causa di un muro pericolante tra la salita del Buon Pastore e Lungotevere Gianicolense in via Collatina proseguono i lavori con senso unico alternato tra viale Giorgio de Chirico in via Guglielmo Sansoni attenzione a possibili rallentamenti E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene per il momento è tutto e grazie per l’ascolto un servizio ...