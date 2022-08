Silenzio social per Francesco Chiofalo: avvistato sulla sedia a rotelle, come sta (Di martedì 23 agosto 2022) Sono molto preoccupati i fan di Francesco Chiofalo visto che, l’ex pupo, da ore non dà sue notizie sui social. Dopo la corsa in ospedale in Sicilia, i fan del Chiofalo avrebbero voluto sapere qualcosa ma a quanto pare, almeno per il momento, Francesco ha deciso di prendersi una pausa da instagram e lo stesso ha fatto la sua fidanzata Drusilla Gucci, che ha preferito non parlare di quanto successo. E nel frattempo, si sono scatenati anche gli haters e chi pensa che il Chiofalo abbia inventato tutto e che non stia male come ha raccontato. Ma sono arrivate nelle ultime ore, delle segnalazioni su instagram. Molti video che mostrano Francesco Chiofalo in aeroporto a Fiumicino. Il Chiofalo sarebbe rientrato a Roma, lasciando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 agosto 2022) Sono molto preoccupati i fan divisto che, l’ex pupo, da ore non dà sue notizie sui. Dopo la corsa in ospedale in Sicilia, i fan delavrebbero voluto sapere qualcosa ma a quanto pare, almeno per il momento,ha deciso di prendersi una pausa da instagram e lo stesso ha fatto la sua fidanzata Drusilla Gucci, che ha preferito non parlare di quanto successo. E nel frattempo, si sono scatenati anche gli haters e chi pensa che ilabbia inventato tutto e che non stia maleha raccontato. Ma sono arrivate nelle ultime ore, delle segnalazioni su instagram. Molti video che mostranoin aeroporto a Fiumicino. Ilsarebbe rientrato a Roma, lasciando ...

