Real Madrid, Vinicius: “Guardo sempre i video di Ronaldo il Fenomeno” (Di martedì 23 agosto 2022) L’attaccante brasiliano del Real Madrid, Vinicius Junior, ha parlato al termine del match vinto per 4-1 con il Celta Vigo. Ecco le sue parole su un aneddoto riGuardo Ronaldo il Fenomeno: “Guardo sempre i video di Ronaldo e mi dice sempre, quando ci pariamo, che quando sei di fronte al portiere è molto più facile e ho avuto la tranquillità di effettuare il dribbling”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) L’attaccante brasiliano delJunior, ha parlato al termine del match vinto per 4-1 con il Celta Vigo. Ecco le sue parole su un aneddoto riil: “die mi dice, quando ci pariamo, che quando sei di fronte al portiere è molto più facile e ho avuto la tranquillità di effettuare il dribbling”. SportFace.

