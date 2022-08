Premier League: il Liverpool cede all’Old Trafford, l’Arsenal continua a brillare (Di martedì 23 agosto 2022) Nella terza giornata di Premier League l’Arsenal continua a macinare punti grazie alla vittoria sul Bournemouth. Emerge sempre di più la sensazione che quest’anno per la squadra di Arteta sia l’anno gusto per tornare grandi. Crollano invece Liverpool e Chelsea, rispettivamente contro Manchester United e Leeds. I blues non hanno potuto niente contro l’irruenza degli uomini di Jesse Marsch che hanno beneficiato anche dell’espulsione di Kalidou Koulibaly. Mentre i Red Devils hanno superato i Reds grazie alle reti di Sancho e Rashford. Festeggiano invece il Tottenham di Conte, vincente contro il Wolverhampton con una brillante performance, e Crystal Palace, vittorioso per 3-1 ai danni dell’Aston Villa. Il Manchester City pareggia 3-3 in una gara complessa al St. James Park contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022) Nella terza giornata dia macinare punti grazie alla vittoria sul Bournemouth. Emerge sempre di più la sensazione che quest’anno per la squadra di Arteta sia l’anno gusto per tornare grandi. Crollano invecee Chelsea, rispettivamente contro Manchester United e Leeds. I blues non hanno potuto niente contro l’irruenza degli uomini di Jesse Marsch che hanno beneficiato anche dell’espulsione di Kalidou Koulibaly. Mentre i Red Devils hanno superato i Reds grazie alle reti di Sancho e Rashford. Festeggiano invece il Tottenham di Conte, vincente contro il Wolverhampton con una brillante performance, e Crystal Palace, vittorioso per 3-1 ai danni dell’Aston Villa. Il Manchester City pareggia 3-3 in una gara complessa al St. James Park contro il ...

