“Pesi più di quello che dici”: incredibile, così ha risposto all’attacco (Di martedì 23 agosto 2022) Ennesimo attacco via social relativo al peso e ai chili di troppo: ecco come ha risposto l’ex volto di Canale 5 alle parole dell’hater. Dopo gli interventi di tanti personaggi noti che hanno voluto esprimere la loro opinione sulla sentita tematica del body shaming, anche l’ex volto di Canale 5 ha dovuto difendersi dall’ennesimo attacco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 agosto 2022) Ennesimo attacco via social relativo al peso e ai chili di troppo: ecco come hal’ex volto di Canale 5 alle parole dell’hater. Dopo gli interventi di tanti personaggi noti che hanno voluto esprimere la loro opinione sulla sentita tematica del body shaming, anche l’ex volto di Canale 5 ha dovuto difendersi dall’ennesimo attacco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

AngeloCiocca : Al di là di tutto. Non facciamo due pesi e due misure. Il focus resti sul grave fatto commesso. Perché si parla più… - ryoma00801387 : @gparagone @SkyTG24 @RInciocchi I scemi italiani faranno 2 pesi 2 misure diverse: elogio al movimento estero e etic… - EnricoAncillott : RT @AngeloCiocca: Al di là di tutto. Non facciamo due pesi e due misure. Il focus resti sul grave fatto commesso. Perché si parla più di un… - notadom1 : RT @AngeloCiocca: Al di là di tutto. Non facciamo due pesi e due misure. Il focus resti sul grave fatto commesso. Perché si parla più di un… - bts_shadowyg : Ho già alcune piccole restrizioni date le mie condizioni di salute. Non voglio farmi pesare la condizione più di qu… -