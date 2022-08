Napoli-Lecce, biglietti in vendita: 30 euro le curve. È tra le partite gratuite per gli under 14 (Di martedì 23 agosto 2022) Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, il Napoli ha annunciato che i biglietti per la gara di Campionato che si giocherà il 31 agosto alle ore 20:45 contro il Lecce alloStadio Diego Armando Maradona sono stati posti in vendita dalle ore 12.00 di oggi martedì 23 agosto 2022. La partita è tra quelle per cui i minori di anni 14 (accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne) possono entrare gratuitamente allo stadio. Di seguito, invece, i prezzi interi. Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00 curve anello superiore € 30,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, ilha annunciato che iper la gara di Campionato che si giocherà il 31 agosto alle ore 20:45 contro ilalloStadio Diego Armando Maradona sono stati posti indalle ore 12.00 di oggi martedì 23 agosto 2022. La partita è tra quelle per cui i minori di anni 14 (accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne) possono entrare gratuitamente allo stadio. Di seguito, invece, i prezzi interi. Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (12) Distinti anello superiore € 40,00anello superiore € 30,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna ...

sscnapoli : ?? #NapoliLecce, biglietti in vendita. ?? #ForzaNapoliSempre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SSCN - Napoli-Lecce, biglietti in vendita: i prezzi - Salvato95551627 : RT @ivan__serio: In vendita i biglietti per la sfida tra #Napoli e #Lecce. Curve a €30, distinti a €40. #ForzaNapoliSempre - napolista : #NapoliLecce, biglietti in vendita: 30 euro le curve. È tra le partite gratuite per gli under 14 Si gioca il 31 al… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SSCN - Napoli-Lecce, biglietti in vendita: i prezzi -