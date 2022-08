Meloni | “Il Rdc? Un paradosso | fino a 700 euro a un giovane valido | ed un disabile prende molto meno”

(Di martedì 23 agosto 2022) Che piaccia o, fatto è che – testimone l’applausometro’ – il suo intervento al Meeting di Rimini ha fatto registrare numeri da record. Sono stati diversi, e tutti strettamente legati all’attualità, gli argomenti affrontati dalla leader di Fdi, Giorgianell’ambito del suo seguitissimo intervento.: “Sono stata attaccata per aver fatto la cameriera: ma ho imparato di più facendo la cameriera che stando in Parlamento” In particolare, grande attenzione ha destato il suo commento relativo al ‘discusso’ Reddito di cittadinanza: “Tra stare a casa e lavorare è sempre meglio lavorare. Sono stata attaccata per aver fatto la cameriera: ma ho imparato di più facendo la cameriera che stando in Parlamento“.: “Ilha un: diamoa 700 ...

Letta e Meloni d'accordo: "Giù le tasse sul lavoro". Ma su stipendi e rdc le ricette sono diverse

Confronto tra i leader al Meeting di Rimini. Salvini rilancia Quota 41 e propone di reintrodurre i voucher e detassare gli straordinari. La leader di Fdi contro il sussidio grillino: 'Il lavoro ha ...Per quanto concerne il, nonostante i problemi evidenti, per l'ex vicepremier non sarebbe da ... affonda Giorgia. "Il lavoro ha sempre una dignità. Io sono stata insultata per anni perchè ho ...Che piaccia o meno, fatto è che – testimone l’applausometro’ – il suo intervento al Meeting di Rimini ha fatto registrare numeri da record. Sono stati diversi, e tutti strettamente legati all’attualit ...ROMA, 23 AGO. - Chiuse le liste dei candidati per tutti i partiti, si entra nel vivo della campagna elettorale: in corso il confronto al meeting di Rimini con Di Maio, Letta, Lupi, Meloni, Rosato, Sal ...