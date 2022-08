Liverpool choc: entra in una casa, spara e uccide una bimba di 9 anni. È caccia all'assassino (Di martedì 23 agosto 2022) La polizia a Liverpool è alla ricerca di un uomo armato che ieri è entrato in una casa nel quartiere orientale di Dovecot e ha aperto il fuoco, uccidendo una bambina di nove anni e ferendo altre due ... Leggi su leggo (Di martedì 23 agosto 2022) La polizia aè alla ricerca di un uomo armato che ieri èto in unanel quartiere orientale di Dovecot e ha aperto il fuoco,ndo una bambina di novee ferendo altre due ...

