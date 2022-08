L’Italia U17 di Corradi riparte con una vittoria | 4-0 alla Svizzera

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) Buona la prima per la Nazionale Under 17. Gli azzurrini hanno battuto 4-0 lain amichevole allo stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli. A decidere il primo dei due test in programma con la nazionale elvetica la doppietta di Tommaso Ravaglioli e i gol di Gabriel Ramaj e Filippo Scotti. Giovedì alle 11.30 a Chiasso si replica, nei primi 90 minuti non c’è stata storia. Soddisfatto il Ct Bernardoin vista del viaprima fase di qualificazione al Campionato Europeo: “Non avremo molto tempo a disposizione per prepararciprima fase di qualificazione all’Europeo – dichiara il tecnico – sono soddisfatto perché i ragazzi si sono impegnati al massimo, cercando di mettere in pratica quel poco che sono riuscito a trasmettere in questi due giorni di lavoro. Il fatto di esserci riusciti sarà sicuramente uno ...