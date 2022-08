Letta contro tutti a La7: “Conte, Calenda e Renzi? Posso essere criticato per aver perso tempo con loro, hanno pensato ai loro interessi” (Di martedì 23 agosto 2022) “Perché non abbiamo seguito un polo con Renzi e Calenda o uno con Conte? Posso essere criticato su molte cose, ma non sul fatto che abbia interloquito con tutti. Abbiamo cercato di costruire un campo che fosse il più possibile largo. Al limite Posso essere criticato per aver perso tempo con loro tre. Alla fine hanno pensato a loro stessi e non agli interessi del Paese”. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, è stato Enrico Letta. Il segretario del Pd ha parlato anche della rottura col M5s in Sicilia: “Le forze politiche, dopo le primarie, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) “Perché non abbiamo seguito un polo cono uno consu molte cose, ma non sul fatto che abbia interloquito con. Abbiamo cercato di costruire un campo che fosse il più possibile largo. Al limitepercontre. Alla finestessi e non aglidel Paese”. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, è stato Enrico. Il segretario del Pd ha parlato anche della rottura col M5s in Sicilia: “Le forze politiche, dopo le primarie, ...

