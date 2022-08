La cantante sta condividendo sui social quasi ogni momento della sua gravidanza. Compresi quelli più divertenti (Di martedì 23 agosto 2022) La gravidanza non è bella se non è social. L’avrà pensato anche Bianca Atzei che ha deciso di condividere con i follower svariati dettagli della sua dolce attesa. La cantante è in attesa del primo figlio dal compagno Stefano Corti. Il momento di cui rende partecipi i suoi follower questa volta? Un’ecografia nella quale il bebè appare in una posizione che ha fatto sorridere i fan: fa le corna. Baby vip, tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 agosto 2022) Lanon è bella se non è. L’avrà pensato anche Bianca Atzei che ha deciso di condividere con i follower svariati dettaglisua dolce attesa. Laè in attesa del primo figlio dal compagno Stefano Corti. Ildi cui rende partecipi i suoi follower questa volta? Un’ecografia nella quale il bebè appare in una posizione che ha fatto sorridere i fan: fa le corna. Baby vip, tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda le foto Leggi anche ...

zazoomblog : La cantante sta condividendo sui social quasi ogni momento della sua gravidanza. Compresi quelli più divertenti -… - sparoigay : @siriomerenda Guarda che Emis non sta con la lega. È stata una esternazione del cantante, che poi la lega l'abbia a… - foggylady : RT @gicolino69: @Marco_dreams @PivaEdoardo Potrebbero formare un trio rock vintage!??l’erotomane scrive i testi e suona la chitarrina, il bu… - toawhu : @GQitalia Non c'è ne fotte un cazzo di cosa ha sta specie di cantante - zazoomblog : È nata la sua quarta figlia: il cantante non sta più nella pelle annuncio dolcissimo - #quarta #figlia: #cantante… -