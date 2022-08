Elezioni 2022 ecco chi sono i personaggi Tv e i Vip candidati

Leggi su tvzap

(Di martedì 23 agosto 2022) Il 25 settembresi terranno lepolitiche per il rinnovo del Parlamento. A contendersi i 400 seggi della Camera e i 200 del Senato saranno varie formazioni politiche e coalizioni. I programmi elettoralistati definiti così come anche i nomi di chi cercherà di ottenere un posto per la Camera e per il Senato. Tra i varialleanche tantissimiTv e Vip: da Rita Dalla Chiesa a Gina Lollobrigida. Vediamo nel dettaglio chigli altri nomi celebri.Come sempre, anche per lepolitiche del 25 settembrenon mancano le candidature celebri. Tra ifamosi che scenderanno in campo alla ricerca di un posto in Senato o alla Camera ...